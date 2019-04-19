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Экс-совладелец банка «Югра» отправлен под домашний арест

Общество

До 18 июня

Экс-совладелец банка «Югра» отправлен под домашний арест
Дирк Якобс. Банкир, купец и гуманист. 1531

Москва, 19 апреля 2019, 19:38 — REGNUM  Бывший совладелец банка «Югра» Алексей Хотин отправлен под домашний арест. Такое решение 19 апреля принял Басманный суд Москвы.

Такая мера пресечения будет действовать до 18 июня, уточнили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Алексей Хотин был задержан в рамках уголовного дела по факту присвоения или растраты. Его подозревают в причастности к пропаже 7,5 млрд рублей, принадлежавших банку «Югра».

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал комментировать задержание эк-совладельца, отметив, что это дело следственных органов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле не комментируют задержание совладельца банка «Югра»

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