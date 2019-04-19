Новосибирский регоператор опроверг информацию о приостановке вывоза мусора

Новосибирск, , 18:46 — REGNUM Генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск», которому с 25 июля 2018 года присвоен статус регионального оператора по обращению с ТКО в Новосибирской области,Лариса Анисимова опровергла сообщение СМИ о том, что регоператор готов уйти с рынка из-за якобы слишком низкой собираемости платежей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Действительно, 21% у нас был сбор за январь. За март — сбор 43,8%. Сегодня — за 15−16 дней апреля — сбор уже 50,36%», — заявила Анисимова сегодня, 19 апреля, на заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам.

Напомним, ранее «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина, который он сделал для совещания у президента России Владимира Путина, сообщили, что сразу в нескольких российских регионах может быть приостановлена работа мусорных операторов из-за низких сборов платы за свою работу. В числе них были названы операторы в Дагестане и Самарской области, где собираемость составляет 5%, в Адыгее (собираемость 14%), Кабардино-Балкарии (15%), Пермской крае (20%), Новосибирской области (23%), Алтайском крае (25%), Красноярском крае (25%) и Ульяновской области (30%).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2019 года в России действует новая система обращения с ТКО — услуги по сбору, транспортировке, обработке, утилизации мусора должны оказывать единые операторы. Их услуги оплачиваются отдельно от услуг ЖКХ.

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