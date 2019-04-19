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В Свердловской области ЕГЭ будут сдавать более 20 тыс. человек

Общество

Из них около 2 тысяч выпускались в прошлые года

Екатеринбург, 19 апреля 2019, 18:41 — REGNUM  Около 20 тысяч 500 жителей Свердловской области готовятся сдать Единый государственный экзамен в 2019 году. Об этом заявил министр образования региона Юрий Биктуганов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

18 тысяч 500 человек — выпускники 11-х классов, а ещё около 2 тысяч уже выпустились ранее. В Екатеринбурге же экзамен сдадут почти 6 тысяч 500 выпускников школ — это на 500 человек больше, чем в 2018 году.

850 свердловчан уже воспользовались шансом сдать ЕГЭ досрочно. В основном это выпускники предыдущих лет.

Напомним, 19 апреля 2019 года директор школы № 43 в Екатеринбурге Елена Белова призвала родителей выпускников не критиковать ЕГЭ. По мнению Беловой, это может сказаться в негативную сторону на результатах экзамена.

Читайте ранее в этом сюжете: Екатеринбуржцев призвали не критиковать ЕГЭ

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Единый государственный экзамен
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