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Болгарские таможенники обнаружили 288 кг героина в грузовике из Ирана

Общество

До Болгарии грузовик с наркотиками беспрепятственно преодолел Турцию

София, 19 апреля 2019, 18:16 — REGNUM  Таможня Болгарии сообщила об аресте крупного груза героина на КПП «Капитан Андреев», 19 апреля передает агентство Associated Press.

288 килограмм героина, спрятанные в бытовой технике, были обнаружены в грузовике из Ирана. До Болгарии грузовик с наркотиками беспрепятственно преодолел Турцию.

Водитель грузовика, гражданин Ирана, а также его предполагаемый сообщник в Болгарии, гражданин Турции, задержаны полицией.

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