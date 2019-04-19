Глава епископов Италии: проблема не в мигрантах, а в отсутствии работы

Рим, , 18:09 — REGNUM Ключевой для Италии проблемой является не наличие в стране мигрантов, а отсутствие достаточного количества рабочих мест, заявил в пятницу, 19 апреля, глава конференции епископов Италии Гуалтьеро Бассетти, передает Il Giornale.

Оппоненты Бассетти в свою очередь отмечают противоречивость его позиции: нехватка рабочих мест в Италии, как и отсутствие роста зарплат, в значительной степени объясняются именно присутствием в стране сотен тысяч нелегальных мигрантов.

Правительство Италии с лета 2018 года в соответствие с предвыборными обещаниями партий-победительниц приняло ряд мер по ограничению нелегальной миграции. Миграционный поток был снижен на 90%.

В конференции католических епископов столь же последовательно требуют от правительства отменить «антимиграционный» режим. Сторонники правительства в свою очередь ссылаются на заявление папы Бенедикта XVI о праве граждан «не эмигрировать».

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Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.