Екатеринбург, , 18:19 — REGNUM

Родителям выпускников не стоит создавать «негативный фон» в отношении единого государственного экзамена. Об этом заявила директор школы №43 в Екатеринбурге Елена Белова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Из-за некорректного поведения родителей их дети могут хуже сдать ЕГЭ, предупредила директор. Поэтому стоит быть осторожнее с критикой экзамена.

«Часто создаётся негативный фон. Например, родителям очень свойственно сравнивать сдачу ЕГЭ с теми испытаниями, которые были у них, когда они сами были выпускниками. На мой взгляд, не очень умно думать, что в меняющемся обществе не должны меняться некоторые процедуры, в том числе выпускной экзамен», — сказала Белова.

Также не стоит пенять на ЕГЭ, если ребёнка к экзамену готовили плохо, говорит директор.

«Родители пытаются перенести неудачи на формальные показатели. Если ребёнок плохо сдал ЕГЭ, то обвиняется сама процедура экзамена, а не качество подготовки ребёнка. Хотя ЕГЭ — только измеритель, только зеркало, в котором отражается качество подготовки выпускника», — подчеркнула директор.

Наконец, следует убрать из лексикона фразу «Ты не сдашь ЕГЭ», предупреждает директор школы.

«Это не мотивация, это демотивация!» — возмутилась Белова.

Напомним, в 2019 году ЕГЭ будут сдавать более 779 тысяч российских выпускников. Это на 50 тысяч больше, чем в 2018 году.

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