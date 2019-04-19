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Многокилометровые пробки подтвердили прогноз московских властей

Общество

В Москве — дачные пробки

Москва, 19 апреля 2019, 18:03 — REGNUM  В Москве 19 апреля по состоянию на 17:50 пробки достигли 8 баллов, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

По классификации сервиса, данному уровню загруженности дорог присваивается статус «многокилометровые пробки».

Интерактивная карта показывает затруднения в центре Москвы, на Садовом кольце, ТТК, МКАД, а также на выездах из города. Загружены Ленинский проспект, Профсоюзная улица, Волоколамское шоссе. Согласно прогнозу, пробки начнут ослабевать примерно с 20:00.

Как сообщало ИА REGNUM, Центр организации дорожного движения (ЦОДД) правительства Москвы прогнозировал пробки в столице во второй половине дня. Причины — наступление дачного сезона, последний день трудовой недели и хорошая погода.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Москвы ожидают «дачные пробки» 19 апреля

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Автотранспортные проблемы Москвы
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