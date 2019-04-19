Новосибирские депутаты рассказали о «мусорной» льготе и своих претензиях

Новосибирск, , 17:48 — REGNUM Претендовать на компенсацию за вывоз мусора в Новосибирской области могут те категории граждан, «у которых есть льготы по оплате коммунальных услуг». Об этом сегодня, 19 апреля, на заседании комитета Заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам региона заявил министр труда и социального развития региона Ярослав Фролов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Порядок предоставления компенсаций точно такой же, как и за другие коммунальные услуги», — подчеркнул министр.

Для многодетных семей с тремя — четырьмя детьми и приёмных семей, принявших на воспитание одного-двух приемных детей размер компенсаций составляет 30%. Многодетные семьи с пятью и более детьми; инвалиды войны и лица, к ним приравненные; участники Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда, имеющие инвалидность; члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий; бывшие несовершеннолетние узники фашизма, а также инвалиды; семьи с детьми-инвалидами; граждане, подвергшиеся воздействию радиации; ветераны труда, ветераны труда Новосибирской области; лица, признанные реабилитированными (пострадавшими от политических репрессий); лица, имеющие почётное звание РФ, РСФСР или СССР; приёмные семьи с тремя и более детьми; награжденные знаком отличия «За материнскую доблесть» получают компенсацию в размере 50%. Для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности и посёлках городского типа (в том числе медицинских работников, работников культуры, ветеринарии, специалистов социальных служб, работников сферы образования), её размер составит 100%.

Как сообщили ИА REGNUM в областном парламенте, по данным на 12 апреля, в Новосибирской области насчитывалось 316 тысяч 49 льготников по услуге вывоза мусора. Компенсации начисляются и выплачиваются ежемесячно до 12 числа текущего месяца.

«При получении платёжного документа льготникам не нужно никуда обращаться, необходимо только своевременно оплатить услугу, — рассказал Фролов. — Мы информацию о том, что льготники услугу оплатили, получаем автоматически от оператора, и сами всё рассчитываем».

В случае образования долга у получателя льготы, выплата компенсации приостанавливается до погашения долга, но не прекращается.

В то же время депутаты Законодательного собрания Новосибирской области обратились к руководству регионального оператора по обращению с ТКО — попросили усилить работу по информированию населения.

«Дозвониться до вас невозможно, я вчера сам проверял — 30 минут по громкой связи, — заявил заместитель председателя комитета Дмитрий Козловский. — Нужно открывать новые приёмные пункты. Для этого надо либо с мэрией разговаривать, либо МФЦ подключать. Чтобы люди могли спокойно заключить договор. Они боятся к вам идти, говорят, что на Советской (расположен главный офис ООО «Экология — Новосибирск») тысячи людей».

По данным регионального оператора, которым является ООО «Экология-Новосибирск», на территории Новосибирской области 14 тысяч многоквартирных домов, из них 6 355 перешли на прямые договоры.