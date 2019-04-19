Белорусские НГО вступились за политзаключённых Литвы

Минск, , 17:47 — REGNUM «Власти Литвы преследуют граждан за инакомыслие, фабрикуя политически и идеологически мотивированные уголовные дела. Ряды литовских политзаключённых пополнились сомневающимися в официальной трактовке событий прошлого века», — сказано в принятом 17 апреля обращении руководителей семи белорусских общественных объединений и просветительских учреждений, направленном верховному комиссару ООН по правам человека и директору БДИПЧ ОБСЕ.

Представители гражданского общества Белоруссии попросили о помощи десяткам политзаключённым и узникам совести, преследуемым властями Литвы. Авторы обращения отметили: «В январе 2019 года мы обращались к руководству Литовской Республики, требуя немедленного прекращения политических репрессий, освобождения узников совести и политзаключённых, среди которых — видный антифашист, защитник прав и выразитель законных интересов литовского народа Альгирдас Палецкис».

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«Мы по-прежнему считаем, что спецслужбы Литвы потратили деньги налогоплательщиков в ущерб интересам литовского народа, а отдавшие соответствующие преступные приказы должностные лица дискредитировали литовское государство. Мы также убеждены, что Литовская Республика состоится как демократическое государство только тогда, когда правоохранительные органы будут служить всему народу, когда права человека и гражданские свободы будут охраняться, когда плюрализм станет нормой, а мрачные времена террора в отношении инакомыслящих канут в Лету», — сказано в обращении.

Его авторы отметили, что власти Литвы никак не отреагировали на их предыдущее обращение, и поэтому белорусская общественность вынуждена «обратить внимание на нарушение властями Литвы национального права и международных обязательств» верховного комиссара ООН по правам человека и директора Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ.

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Литовские власти всячески скрывают от общественности обстоятельства возбуждения уголовного дела и аргументы обвинения, тем самым нарушая основополагающие принципы правосудия и такие фундаментальные права заключённых, как право на защиту, сказано в обращении. ООН и БДИПЧ ОБСЕ напомнили, что ранее Альгирдас Палецкис и другие диссиденты подвергались политически мотивированным преследованиям. При этом в Литве «профашистские организации действуют открыто и беспрепятственно».

«Нынешнее «шпионское» дело, по которому проходит А. Палецкис и другие лица, откровенно сфабриковано, — уверены лидеры белорусских НГО. — По имеющейся у нас информации, подлинной причиной преследования А. Палецкиса является не участие его «в шпионаже в пользу России», а его твердая антифашистская позиция и критика проводимой властями Литвы политики. Об этом открыто говорят представители литовской, латвийской, российской общественности, и мы присоединяемся к их голосам».

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Представители общественных организаций Белоруссии попросили руководителей ООН и БДИПЧ «истребовать у властей Литвы документы по политически мотивированным делам, направить своих представителей к политзаключённым и заслушать их адвокатов». В обращении сказано: «Мы просим Вас всесторонне, полно и объективно разобраться в сложившейся ситуации и принять все возможные меры для прекращения систематического, грубого и массового нарушения прав человека в Литве».

Подписи под обращением поставили председатель Информационно-просветительского учреждения «Наша история» Владимир Рыженков, председатель Совета минской городской общественной организации «Новая экономика» Виктор Саевич, директор частного просветительского учреждения «Согласие-Медиа» Артём Агафонов и другие.

Напомним, 14 января у посольств Литвы в разных странах Европы и Америки прошла международная акция солидарности с литовскими политзаключёнными, узниками совести и антифашистами. Участие в акции приняли и белорусские негосударственные организации.