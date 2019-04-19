Руденя: В Твери пройдет фестиваль любительского кино о войне

Тверь, , 17:47 — REGNUM Первый фестиваль любительского кино о Великой Отечественной войне пройдет в Тверской области по инициативе губернатора Игоря Рудени. сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства области 19 апреля. Поручение о его проведении глава региона дал на заседании Тверского областного организационного комитета «Победа». В фестивале кинолент примут участие работы любительских и школьных киностудий.

Игорь Руденя отметил, что через создание лент о войне ребята, увлекающиеся кинематографией, не только сами лучше узнают военную историю своей страны, но и передадут эти знания зрителям, прежде всего сверстникам, представителям подрастающего поколения.

На заседании оргкомитета «Победа» также обсуждались вопросы поддержки ветеранов, организация мероприятий ко Дню Победы. Так, в городах воинской славы Твери и Ржеве 9 Мая состоятся церемонии возложения цветов и венков к обелискам и братским захоронениям, панихиды по погибшим воинам в храмах, торжественное прохождение войск Тверского территориального гарнизона, выставки военной техники, праздничные концерты, фейерверки.

В День Победы Тверская область традиционно присоединится к федеральным акциям «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», Общероссийская минута молчания и другим. По территории области пройдёт маршрут Всероссийского автопробега по городам-героям и городам воинской славы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее было принято решение о предоставлении бесплатного проезда ветеранам на территории региона в майские праздники, а в период с 8 по 12 мая таксомоторные предприятия региона будут бесплатно доставлять ветеранов и их сопровождающих к местам проведения массовых праздничных мероприятий. Кроме того, принято решение в два раза увеличить размер единовременной денежной выплаты ко Дню Победы для ветеранов — с пяти до десяти тысяч рублей. Ранее глава региона поддержал инициативу о законодательном утверждении статуса «дети войны» в регионе.