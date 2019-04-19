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Власти Черногории обнаружили крупный груз наркотиков на военном паруснике

Общество

На баркентине «Ярдан» найдены десятки килограмм наркотиков

Подгорица, 19 апреля 2019, 17:28 — REGNUM  Военная полиция Черногории обнаружила крупный груз наркотических средств на учебном паруснике ВМС «Ярдан», 19 апреля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению министерства обороны, в ходе обыска на корабле в порту Тиват обнаружены «десятки килограмм наркотиков». Ведется следствие.

Баркентина «Ярдан» принята на службу флотом Югославии в 1933 году и в настоящий момент используется ВМС Черногории для тренировки учеников мореходных школ.

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