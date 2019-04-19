Житель Германии подарил музею в Луге фотографии города времен оккупации

Луга, Ленинградская область, , 17:40 — REGNUM Лужский историко-краеведческий музей принял в дар от гражданина Германии 15 фотографий военного времени, которые хранились в его семейном архиве. Дед Ульриха Вайста — солдат вермахта Стефан Вайст — находился в Луге с февраля по апрель 1943 года. Он остался жив и после войны прожил до 1977 года, работал столяром.

Теперь его внук, житель немецкого города Реклинхаузен, решил передать российскому музею фотографии Луги времен оккупации города гитлеровскими войсками.

«Я счастлив, что сегодня мы мирно живем вместе. Теперь я хочу помочь вам документировать историю города этими фотографиями. Мой дедушка привез фотографии с войны. Я надеюсь, что вы найдете место для них в вашем музее или архиве», — сообщил Ульрих Вайст сотрудникам музея.

Гость из Германии передал музею полтора десятка черно-белых снимков размером 6 на 9 см.

«Они были сделаны в 1943 году, однако поражает уникальное качество снимков. На многих из них легко узнаваемы городской сад и лужские церкви, также есть жанровые и групповые снимки. На обратной стороне, аккуратным, почти каллиграфическим почерком, синими чернилами указаны даты и место съемки — Luga», — рассказали в Лужском музее.

Ульрих Вайст признался лужским музейщикам, что очень болен и для него передача фотографий из семейного архива в Россию — долг, который он должен выполнить для сохранения памяти о войне.

На странице музея в соцсети пользователи спрашивают, когда можно будет увидеть фотографии. «Нужно эти фотографии оформить и принять в фонд музея, а после этого мы обязательно их опубликуем», — ответили музейщики. Фото войдут в состав экспозиции.

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Как отмечает ИА REGNUM, в 1941 году под Лугой шли тяжелые оборонительные бои. Лужский оборонительный рубеж позволил на полтора месяца задержать фашистов и не дал им возможности сходу штурмовать Ленинград, благодаря чему войска Красной Армии смогли подготовиться к длительной защите города на Неве.

Луга и Лужский район были оккупированы немецко-фашистскими захватчиками, но не покорился врагу. В лесах под Лугой развернулось массовое партизанское движение, а сам город получил славу столицы партизанского края.