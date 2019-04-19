Экс-главу УФНС по Тюменской области обвиняют в махинациях с отчётностью

Тюмень, , 17:33 — REGNUM В Тюменской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего руководителя УФНС России по региону Тамары Зыковой. Бывшую высокопоставленную чиновницу обвиняют в превышении полномочий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствием установлено, что в июне 2015 года Тамара Зыкова, зная о невыполнении управлением прогнозного задания по поступлению платежей в бюджет, в том числе налога на добавленную стоимость, решила выполнить план «на бумаге». От этого показателя зависел рейтинг УФНС и размер премиальных выплат.

Следователи считают, что по просьбе Зыковой генеральный директор крупного предприятия 29 июня 2015 года перевёл на счет налоговой инспекции 600 млн рублей в качестве уплаты налога на добавленную стоимость. После этого региональное УФНС направило в Федеральную налоговую службу отчёт с завышенными суммами сбора налога. А 3 июля 2015 года деньги были возвращены обратно налогоплательщику. По итогам второго квартала 2015 года сотрудники регионального УФНС получили премии в общей сумме более одного миллиона рублей, из них 88,3 тыс. рублей — Тамара Зыкова.

Тамару Зыкову обвиняют по ч.1 ст. 286 УК РФ («превышение полномочий»). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 4 лет.

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