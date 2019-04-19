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В Instagram заявили об отсутствии планов скрывать лайки под публикациями

Общество

Ранее в сети появилась информация о том, что лайки в Instagram могут стать видны только авторам публикаций

Вашингтон, 19 апреля 2019, 17:14 — REGNUM  В администрации сервиса Instagram опровергли информацию о планах убрать функцию отображения количества лайков под публикациями пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В данный момент мы не тестируем подобную функцию. Однако мы всегда думаем о том, как снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей», — отметили в компании.

Напомним, ранее сегодня техноблог TechCrunch сообщил о том, что в Instagrаm тестируется новый дизайн, предполагающий отказ от лайков. Консультант портала Джейн Вонг опубликовала изображение обновлённого Instagram, в котором количество лайков может видеть только автор публикации.

Читайте ранее в этом сюжете: В новом дизайне Instagram может скрыть количество лайков под публикациями

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