В Instagram заявили об отсутствии планов скрывать лайки под публикациями

Вашингтон, , 17:14 — REGNUM В администрации сервиса Instagram опровергли информацию о планах убрать функцию отображения количества лайков под публикациями пользователей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

«В данный момент мы не тестируем подобную функцию. Однако мы всегда думаем о том, как снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей», — отметили в компании.

Напомним, ранее сегодня техноблог TechCrunch сообщил о том, что в Instagrаm тестируется новый дизайн, предполагающий отказ от лайков. Консультант портала Джейн Вонг опубликовала изображение обновлённого Instagram, в котором количество лайков может видеть только автор публикации.

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