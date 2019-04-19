В гордуме Екатеринбурга призвали увеличить число депутатов «на зарплате»

Екатеринбург, , 17:15 — REGNUM В Екатеринбурге стоит увеличить количество депутатов, получающих постоянную зарплату из городского бюджета. Об этом заявил председатель гордумы Игорь Володин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По мнению спикера, в нынешней ситуации депутаты «вынуждены» прибывать на заседания комиссий и самой гордумы, так как они ещё и работают на основной работе.

«Я как председатель думы не имею права давить на глав комиссий из-за того, что у них есть основная работа. В Законодательном собрании проще: там получают зарплату 50% депутатов, и они всегда могут включиться в работу», — сказал Володин на встрече с депутатом Госдумы Павлом Крашенинниковым

Крашенинников согласился, что долю «депутатов-бюджетников» можно поднять с нынешних 10%.

«Не до 100% и не до 50%, но процент таких депутатов должен быть увеличен», — сказал депутат.

Напомним, в конце 2018 года гордума Екатеринбурга попыталась повысить зарплату мэру Екатеринбурга Александру Высокинскому. Повышение сорвалось после «окрика» из генсовета «Единой России», который поддержал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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