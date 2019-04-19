В Челябинске новые автобусы на газомоторном топливе появятся в 2019 году

Челябинск, , 16:58 — REGNUM В Челябинске новые автобусы на газомоторном топливе появятся уже до конца 2019 года. Об этом на первом экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна» заявил врио губернатора Алексей Текслер.

Он отметил, что для снижения в крупных городах Челябинской области нагрузки на атмосферный воздух предстоит работа по разгрузке транспортных артерий. Также важно перевести общественный транспорт на газомоторное топливо и развивать электротранспорт.

Текслер отметил, что обновление автобусного парка будет продолжено и в 2020 году. Кроме того, руководству города и экономическому блоку регионального правительства он поручил подготовить предложения по развитию электротранспорта в столице Южного Урала.

Напомним, экологический форум прошёл в Челябинске сегодня, 19 апреля. На нём Текслер заявил о разработке программы развития общественного транспорта в городах региона. По планам, в ней будет сделать упор на развитие транспорта на газомоторном топливе и на электротранспорт. В частности, это касается Магнитогорска и Челябинска.

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