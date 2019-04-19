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В Германии запретили пасхальные костры из-за угрозы пожаров

Общество

На востоке страны стоит сухая и теплая погода

Берлин, 19 апреля 2019, 16:50 — REGNUM  На востоке Германии введен запрет на разведение традиционных пасхальных костров из-за угрозы пожаров, 19 апреля передает агентство Associated Press.

В настоящий момент на востоке страны стоит сухая и теплая погода, из-за чего уже произошло несколько крупных травяных и лесных пожаров.

В частности, только утром 19 апреля удалось сдержать крупный пожар в Кенигс-Вустерхаузене вблизи Бранденбурга.

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Культура и общество Германии
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