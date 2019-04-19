Текслер призвал «ЕР» вместе решать экологические проблемы Южного Урала

Челябинск, , 16:49 — REGNUM Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер призвал «Единую Россию» к совместной работе над повышением экологической безопасности региона. С таким заявлением он выступил на пленарном заседании первого экологического форума Партии «Чистая страна» в Челябинске. По его словам, деятельность руководства области сосредоточена на том, чтобы регион стал безопасным и привлекательным для его жителей, и в этой работе региональные власти готовы сотрудничать с Партией.

«Мы работаем над тем, чтобы Челябинская область стала комфортным, безопасным, привлекательным регионом для жизни и работы людей. В этом плане экологическая безопасность — один из ключевых компонентов», — сказал он.

Врио главы региона напомнил, что в рамках поручения главы государства по кардинальному изменению экологической ситуации в стране Челябинск и Магнитогорск являются зонами особого внимания, где требуется принятие комплексных мер по улучшению качества окружающей среды. И острая проблема для таких промышленных городов — загрязнение атмосферного воздуха.

«Все наши предприятия работают в пределах нормативов, и, но каждый житель наших городов ощущает проблему с качеством воздуха, поэтому этой задачей мы будем заниматься постоянно», — сказал Текслер.

Одним из способов ее решения, по его мнению, может стать поручение Президента — на 20% снизить опасные выбросы. Для этого местные власти прорабатывают комплексные программы по отказу предприятий от сжигания угля и их переходу на использование газа, рекультивации свалок, переходу на экологически чистый вид транспорта в крупных городах региона, разгрузке транспортных артерий, отводу транспортного потока от центра города и массовой жилой застройки и т. д.

Помимо этого, в процессе борьбы за чистый воздух не менее важны оперативный и точный мониторинг и информирование населения об этой работе.

«Повестка форума крайне актуальна для нас, это возможность поднять на новый уровень все эти вопросы. Спасибо Партии, будем вместе работать над решением экологических задач, которые поставил Президент России и которых от нас ждут жители региона», — заключил Текслер.

Напомним, 19 апреля в Челябинске проходит первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна». Работа форума организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.