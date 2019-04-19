Глава епископов Евросоюза: принимать мигрантов – это долг всех христиан

Рим, , 16:30 — REGNUM Христиане должны принимать как беженцев, так и мигрантов, это не вопрос выбора, а долг, о котором сказано в Евангелии, написал в своей статье для римского издания Civilta Cattolica глава комиссии конференции епископов Европейского союза архиепископ Жан-Клод Холлерих, передает Rainews в пятницу, 19 апреля.

Архиепископ написал статью за месяц до выборов в Европарламент и отметил, что в предстоящих выборах будут участвовать в том числе «популисты», которые ведут «бесчестную игру» со страхами людей. Подразумеваются в том числе партии, настаивающие на ограничении нелегальной миграции. Упоминаются конкретные имена, в числе которых Стив Бэннон и Александр Дугин.

Тот факт, что Средиземное море стало «кладбищем» мигрантов, является «позором для Европы», написал Холлерих. Некоторые из «популистов» говорят о защите христианских ценностей, но исповедуемые ими ценности таковыми не являются, считает архиепископ.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. По итогам 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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