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Обеды для учащихся ростовского колледжа готовили в антисанитарных условиях

Общество

Возбуждено два дела об административных правонарушениях

Обеды для учащихся ростовского колледжа готовили в антисанитарных условиях
Иллюстрация: Екатеринбург.рф
Школьное питание

Ростов-на-Дону, 19 апреля 2019, 16:26 — REGNUM  Обеды, которыми кормили учащихся колледжа водного транспорта в Ростове-на-Дону, готовились в антисанитарных условиях. Это выяснилось в ходе проверки инспекции, которую провели сотрудники Волго-Донской транспортной прокуратуры, сообщили ИА REGNUM в ведомстве 19 апреля.

Вопросы работников надзорного ведомства вызвало состояние помещений пищеблока и обеденных залов. Кроме того, не были соблюдены требования по содержанию инвентаря и посуды, был нарушен порядок ведения журналов в пищеблоке, а также ненадлежащим образом проведена оценки качества блюд.

В связи с этим было возбуждено два дела об административном правонарушении, в адрес руководства колледжа внесено представление.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале текущего года пациенты Ростовской областной детской больницы пожаловались на антисанитарные условия в столовой хирургического отделения. Видеороликом, который подтверждал заявление одного из пациентов, заинтересовалась областная прокуратура. О результатах инспекции или её проведении пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Детскую областную больницу в Ростове-на-Дону ждёт инспекция

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