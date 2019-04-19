76 лет назад началось восстание в Варшавском гетто

Варшава, , 15:57 — REGNUM Сегодня, 19 апреля, возле памятника героям Варшавского гетто проходят мероприятия, посвященные 76-летию восстания в гетто. Как сообщает Польское радио, в них принимают участие президент (мэр) Варшавы Рафал Тшасковский, посол Израиля в Польше Анна Азари, представители органов власти, военных организаций, еврейской общины и жители Варшавы. Мероприятия организованы Социально-культурным обществом польских евреев.

Детский хор города Лодзи исполнит гимн бойцов гетто, после чего состоится возложение цветов к памятнику героям восстания и мемориальный марш, в ходе которого цветы возложат к другим памятным знакам, посвящённым данному событию.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий поучаствовал в мероприятиях через Твиттер. «Повстанцы из Варшавского гетто боролись не только за свою жизнь, но, прежде всего, за достоинство, которого немцы хотели их жестоко лишить. Варшава — это город свободы, восстания против немецкого варварства и героическое мужество участников обоих восстаний объединяют нас», — написал он.

Под словами «обоих восстаний» следует понимать Варшавское восстание 1944 года, которое используется в пропаганде как пример «общей вины» русских и немцев в бедах поляков.

Восстание в варшавском гетто началось 19 апреля 1943 года. Учитывая мизерные шансы на успех, можно считать, что это был символический акт. Почти месяц плохо вооружённые бойцы Еврейской боевой организации и Еврейского военного союза оказывали сопротивление вермахту, войскам СС и вспомогательной полиции гетто, состоящей из евреев. 8 мая восстание было подавлено. В этот день несколько десятков повстанцев с лидером восстания Мордехаем Ангелевичем совершили самоубийство в блокированном доме.