Memento mori: в РФ примут закон, касающийся фамильных склепов

Москва, , 16:14 — REGNUM В РФ необходимо отрегулировать вопросы, связанные с возможностью создания специальных мест для захоронения, считает юрист, первый зампред комиссии ОП РФ по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Артём Кирьянов. Об этом он заявил 19 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова исполнительного директора Союза похоронных организаций и крематориев Елены Андреевой о появлении в РФ частных кладбищ в связи с разработкой законопроекта «О похоронном деле».

«Конечно, общество и страна уже давно ждёт новой регуляции похоронных услуг, — сказал Кирьянов. — И это более чем 10-летнее ожидание необходимо удовлетворить. Это первое. Второе касается того, как будут проводиться захоронения, как будет осуществляться в том числе работа с частными кладбищами и теми людьми, которые готовы заплатить за то, чтобы у нас, если хотите, были фамильные склепы».

В настоящее время, по словам Кирьянова, этот вопрос регулируется очень тяжело и есть очень много проблем, касающихся коррупционной составляющей.

«Закон, который будет вноситься в ближайшее время от имени правительства, все эти вопросы учтёт, — сказал Кирьянов. — Надо наводить порядок на условном рынке, связанном с захоронениями. Надо чётко определять, кто, как и где работает на этом рынке, и не ущемлять права граждан, которые бы хотели получать специальные места для захоронения. Разговор идёт о том, чтобы у семей была возможность создавать семейные склепы. Это важно. Почему? Есть в этом потребность, но нет соответствующих регулирующих механизмов. Вносимый закон, который мы достаточно давно уже ждём, он будет способствовать тому, чтобы все интересы граждан были учтены».

Напомним, как сообщалось ранее, в РФ заканчивается работа над законопроектом «О похоронном деле», новшеством в котором является появление в РФ частных кладбищ. Об этом в интервью «Российской газете» и рассказала Андреева. По её словам, на государственной земле будет организовано новое кладбище, у которого будет частный оператор, который сможет получать прибыль за оказанные услуги.

«С принятием закона оказывать ритуальные услуги смогут только те, с кем заключены соглашения и сведения о которых внесены в региональный реестр. Это база добросовестных участников рынка», — рассказала Андреева.

Также уточняется, что учреждениям здравоохранения могут запретить готовить умерших к погребению, ритуальные бюро больше не смогут оказывать свои услуги на территории медицинских учреждений.

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