ВСУ прячут технику в жилой застройке — Осадчий

Луганск, , 15:54 — REGNUM За минувшую неделю разведка ЛНР обнаружила технику, размещённую ВСУ вопреки Минским соглашениям, заявил 19 апреля начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий во время брифинга, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«Нашей разведкой вскрыты: 4 реактивные системы залпового огня БМ-27 «Ураган» в районе населённого пункта Проезжее. 5 БМП-1 в жилом массиве населённого пункта Новотошковское; одна зенитная установка ЗУ-23−2 в районе населенного пункта Крымское, еще одна зенитная установка и три БМП-1 зафиксированы в районе населённого пункта Попасная», — рассказал Осадчий.

Представитель ЛНР добавил, что руководство Народной милиции обратилось к ОБСЕ с просьбой повлиять на украинское командование, чтобы оно отвело технику на безопасное расстояние.

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