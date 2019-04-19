Токио, , 15:32 — REGNUM

Токийская прокуратура может выдвинуть дополнительные обвинения в утрате доверия экс-главе французско-японского автомобильного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону. Об этом 19 апреля сообщает японская телекомпания NHK.

Обвинения Гону могут быть предъявлены 22 апреля, когда истекает срок его содержания под стражей.

В апреле Гон был арестован четыре раза по подозрению в финансовых махинациях на сумму 5 млн долларов. Он также ожидает судебного разбирательства по другим обвинениям в финансовых аферах и злоупотреблении доверием при отягчающих обстоятельствах.

Экс-глава Renault-Nissan-Mitsubishi, в свою очередь, отвергает все предъявленные ему обвинения.

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