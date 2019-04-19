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В Нью-Йорке собирают деньги на восстановление Нотр-Дама

Общество

В фонд уже внесли более $110 тыс

Нью-Йорк, США, 19 апреля 2019, 15:31 — REGNUM  Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан объявил о создании фонда помощи для сбора пожертвований на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшего в пожаре 15 апреля, сообщает Le Figaro.

«Почти сразу, как мы услышали ужасные новости о пожаре в Нотр-Даме, многие жители Нью-Йорка всех вероисповеданий, связались со мной, чтобы выразить свою грусть и спросить, чем они могут помочь», — заявил американский кардинал.

Издание отмечает, что деньги, собранные в фонде под названием «От Святого Патрика до Нотр-Дама», будут направлены непосредственно архиепископу Парижа, на восстановление собора Парижской Богоматери.

По словам Тимоти Долана, в фонд уже внесли более 110 тыс. долларов США.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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