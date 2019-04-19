В Нью-Йорке собирают деньги на восстановление Нотр-Дама

Нью-Йорк, США, , 15:31 — REGNUM Архиепископ Нью-Йорка Тимоти Долан объявил о создании фонда помощи для сбора пожертвований на реконструкцию Нотр-Дам-де-Пари, пострадавшего в пожаре 15 апреля, сообщает Le Figaro.

«Почти сразу, как мы услышали ужасные новости о пожаре в Нотр-Даме, многие жители Нью-Йорка всех вероисповеданий, связались со мной, чтобы выразить свою грусть и спросить, чем они могут помочь», — заявил американский кардинал.

Издание отмечает, что деньги, собранные в фонде под названием «От Святого Патрика до Нотр-Дама», будут направлены непосредственно архиепископу Парижа, на восстановление собора Парижской Богоматери.

По словам Тимоти Долана, в фонд уже внесли более 110 тыс. долларов США.

Читайте ранее в этом сюжете: Марокко предоставит Франции финансовую помощь на реконструкцию Нотр-Дама