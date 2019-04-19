Устроивший пикет на Красной площади уралец выиграл иск к работодателю

Сухой Лог, Свердловская область, , 15:18 — REGNUM В Свердловской области сотрудник компании ООО «Форэс» Сухоложского подразделения Рустам К. выиграл иск к своему работодателю. Иск удовлетворён частично, говорится в карточке дела на сайте Сухоложского городского суда.

Как пишет издание Накануне.Ru, рабочий требовал восстановить его на работе. В итоге суд постановил удовлетворить это его требование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рустам К. был уволен после пикета, организованного на Красной площади в Москве. Поводом для акции стало стремление добиться более высоких зарплат.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволенный уральский рабочий вновь провёл пикет у стен Кремля