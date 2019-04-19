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Устроивший пикет на Красной площади уралец выиграл иск к работодателю

Общество

Решение было вынесено 18 апреля

Сухой Лог, Свердловская область, 19 апреля 2019, 15:18 — REGNUM  В Свердловской области сотрудник компании ООО «Форэс» Сухоложского подразделения Рустам К. выиграл иск к своему работодателю. Иск удовлетворён частично, говорится в карточке дела на сайте Сухоложского городского суда.

Как пишет издание Накануне.Ru, рабочий требовал восстановить его на работе. В итоге суд постановил удовлетворить это его требование.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Рустам К. был уволен после пикета, организованного на Красной площади в Москве. Поводом для акции стало стремление добиться более высоких зарплат.

Читайте ранее в этом сюжете: Уволенный уральский рабочий вновь провёл пикет у стен Кремля

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