Террористы продолжают вербовать в свои ряды молодёжь Кавказа — Патрушев

Махачкала, , 15:20 — REGNUM Эмиссары международного терроризма продолжают вербовать в свои ряды молодежь Северного Кавказа. Параллельно они ищут новые каналы переброски в Россию сторонников, получивших боевой опыт на Ближнем Востоке. Об этом 19 апреля заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

По его словам, сторонники террора понесли значительные потери, но при этом продолжают попытки вести вербовочную деятельность.

«Усиленной обработке подвергается в первую очередь молодежь, активно проповедуется так называемый «индивидуальный джихад», — цитирует Патрушева ТАСС.

Кроме того, по его словам, террористы изыскивают «новые возможные каналы переброски на территорию России своих сторонников, получивших боевой опыт в Сирии и Ираке».

Секретарь Совбеза также подчеркнул, что за год удалось предотвратить попытки незаконного въезда в СКФО более 1,6 тысяч иностранцев. За пределы России были выдворены ещё около 3,5 тыс. граждан зарубежных стран, в том числе подозреваемых в причастности к международным террористическим и экстремистским организациям.