В Петропавловске открыли бюст Юрию Гагарину

Петропавловск, Казахстан, , 15:11 — REGNUM Бюст первому космонавту Юрию Гагарину открыли на торжественной церемонии в Петропавловске, сообщает 19 апреля издание BNews.

Специально для открытия памятника в Петропавловск приехал лётчик-космонавт, генерал казахской авиации Талгат Мусабаев. Во время своего выступления он напомнил, что Северо-Казахстанская область является родиной двух космонавтов — Владимира Шаталова и Александра Викторенко.

«Первым из казахстанских космонавтов в космос полетел Владимир Шаталов. Он передаёт вам привет, три дня назад мы с ним виделись. Александр Викторенко также шлёт вам большой привет, мы с ним друзья», — отметил Мусабаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в честь Дня космонавтики на Байконуре прошли спортивные и праздничные мероприятия. Состоялись марафон, заезд велосипедистов, эстафета школьников. В вечернее время в городском дворце культуры состоялся праздничный концерт.

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