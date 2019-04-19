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В Петропавловске открыли бюст Юрию Гагарину

Общество

Для открытия памятника в Петропавловск приехал лётчик-космонавт, генерал казахской авиации Талгат Мусабаев

Петропавловск, Казахстан, 19 апреля 2019, 15:11 — REGNUM  Бюст первому космонавту Юрию Гагарину открыли на торжественной церемонии в Петропавловске, сообщает 19 апреля издание BNews.

Специально для открытия памятника в Петропавловск приехал лётчик-космонавт, генерал казахской авиации Талгат Мусабаев. Во время своего выступления он напомнил, что Северо-Казахстанская область является родиной двух космонавтов — Владимира Шаталова и Александра Викторенко.

«Первым из казахстанских космонавтов в космос полетел Владимир Шаталов. Он передаёт вам привет, три дня назад мы с ним виделись. Александр Викторенко также шлёт вам большой привет, мы с ним друзья», — отметил Мусабаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля в честь Дня космонавтики на Байконуре прошли спортивные и праздничные мероприятия. Состоялись марафон, заезд велосипедистов, эстафета школьников. В вечернее время в городском дворце культуры состоялся праздничный концерт.

Читайте ранее в этом сюжете: День космонавтики на Байконуре отметили по-спортивному

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День космонавтики
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