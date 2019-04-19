Shinsegae Duty Free проведет акцию в поддержку дизайнеров-аутистов

Сеул, , 15:10 — REGNUM Южнокорейская сеть беспошлинной торговли Shinsegae Duty Free в честь Дня инвалидов проведет акцию под лозунгом «BLUEming». Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

По их словам, в период с 20 апреля по 30 мая южнокорейская компания совместно с реабилитационным центром Autistar проведут акцию в поддержку людей с ограниченными возможностями.

В магазинах беспошлинной торговли Shinsegae Duty Free будут представлены эко-бутылки, дизайнерские кошельки с изображением Сеула, Пусана, Инчхона и Чеджу. Эко-бутылку можно получить в подарок, совершив покупку в оффлайн магазине на сумму более $300, а кошельки можно будет получить в интернет — магазине Chicor совершив заказ на сумму от $50 или купив косметику бренда Sulwhasoo на сумму от $100.

Известно, что изображения городов на подарках, выпущенных ограниченным тиражом, выполнены дизайнером, страдающим аутизмом.

Кроме того, представители компании пожертвуют часть средств, полученных с продаж, на поддержку дизайнеров, страдающих аутизмом, и покупку школьных принадлежностей всем нуждающимся детям в стране.