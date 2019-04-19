Мурманским ветеранам выплатят по пять тысяч рублей к Дню Победы

Мурманск, , 14:59 — REGNUM Власти Мурманской области приняли решение увеличить сумму единовременной выплаты для ветеранов Великой Отечественной войны. В этом году сумма выплаты составит не две тысячи рублей, как было ранее, а пять. В общей сложности ее получит более 3200 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, подготовка к проведению праздника уже началась. На следующей неделе стартует традиционная акция «Георгиевская ленточка». Символ Победы и героизма волонтеры будут раздавать в городах области — только в заполярной столице заготовлено 6000 лент.

Добавим, что в 2019 году Мурманская область отмечает двойной праздник — 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне и 75-ю годовщину разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье.