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Власти Москвы выделили новые участки под метро

Общество

Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии

Москва, 19 апреля 2019, 14:55 — REGNUM  В Москве выделили новые участки для развития метрополитена, сообщили журналистам 19 апреля в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Решение принято на заседании Градостроительно-земельной комиссии.

Участки выделены для Большой кольцевой линии от станции «Деловой центр» до станции «Нижняя Масловка» и от станции «Хорошёвская» до станции «Можайская».

Также землю получат для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла «Технопарк» на проекте Андропова от улицы Трофимова до Нагатинского моста, и на улице Островитянова для строительства проектируемой линии метрополитена от станции метро «Улица Новаторов» до станции метро «Коммунарка».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве построен первый тоннель на восточном участке Большой кольцевой линии. Его проложили от «Текстильщиков» до «Нижегородской».

Читайте ранее в этом сюжете: Новый тоннель соединил две станции метро Москвы

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Строительство метрополитена
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