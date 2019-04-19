Более 60% жительниц деревень Танзании не хватает помощи акушеров — ВОЗ

Танга, Танзания, , 15:00 — REGNUM В Африке многие женщины сталкиваются с проблемой недостатка квалифицированной медицинской помощи при родах. Особенно проблемы испытывают жительницы деревень. Из-за слабого распространения медицинских центров женщинам приходится рожать дома. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, более 60% жительниц деревень Танзании не получают достаточной медицинской помощи. В области Табора женщинам приходится рожать при содействии традиционных повитух, которые используют пластиковые пакеты для родов.

«Я использовала пластиковый пакет, когда я помогала одной женщине при родах. Но когда есть возможность отвезти женщину в больницу, мы всегда это делаем», — рассказала одна из повитух Аша Ибрагим.

«Если акушерка использует грязный пакет, это может вызвать заражение самой женщины», — рассказал доктор Багума из областной больницы Таборы.

Министерство запретило деятельность традиционных повитух при домашних родах, однако из-за транспортной доступности и нехватки медицинских центров лишь такие повитухи могут помочь женщинам при родах.