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Более 60% жительниц деревень Танзании не хватает помощи акушеров — ВОЗ

Общество

Традиционным повитухам приходится использовать пластиковые пакеты, чтобы помочь женщинам при домашних родах

Танга, Танзания, 19 апреля 2019, 15:00 — REGNUM  В Африке многие женщины сталкиваются с проблемой недостатка квалифицированной медицинской помощи при родах. Особенно проблемы испытывают жительницы деревень. Из-за слабого распространения медицинских центров женщинам приходится рожать дома. Об этом передает BBC Swahili со ссылкой на данные Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).

По данным организации, более 60% жительниц деревень Танзании не получают достаточной медицинской помощи. В области Табора женщинам приходится рожать при содействии традиционных повитух, которые используют пластиковые пакеты для родов.

«Я использовала пластиковый пакет, когда я помогала одной женщине при родах. Но когда есть возможность отвезти женщину в больницу, мы всегда это делаем», — рассказала одна из повитух Аша Ибрагим.

«Если акушерка использует грязный пакет, это может вызвать заражение самой женщины», — рассказал доктор Багума из областной больницы Таборы.

Министерство запретило деятельность традиционных повитух при домашних родах, однако из-за транспортной доступности и нехватки медицинских центров лишь такие повитухи могут помочь женщинам при родах.

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Гинекология, акушерство, перинатология
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