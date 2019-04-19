Медведев направил приветствие участникам форума «Чистая страна»

Москва, , 14:50 — REGNUM Председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев направил приветствие участникам Всероссийского экологического форума Партии «Чистая страна», который проходит 19 апреля в Челябинске. Приветствие зачитал секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

«Уважаемый друзья! Приветствую вас на открытии Всероссийского экологического форума «Чистая страна».

Экология — сфера, которая волнует всех, потому что касается каждого. Свежий воздух, чистая питьевая вода, ухоженные парки и скверы, сохраненные леса напрямую влияют на наше здоровье и самочувствие наших детей. Чистая страна складывается из бережного отношения к окружающей среде в каждом конкретном регионе, муниципалитете, дворе.

Именно с такой установкой государство подходит к реализации национального проекта «Экология», в рамках которого стартовала масштабная реформа по созданию новой индустрии переработки отходов. Мы уже предприняли значительные шаги. В частности, сформировали нормативную базу, наделили регионы правом назначать операторов по сбору и утилизации мусора, создали на федеральном уровне «Российского экологического оператора».

Колоссальная работа по ликвидации свалок невозможна без участия и контроля общества. И здесь большую надежду мы возлагаем на экспертов и активистов проекта «Чистая страна», которые работают на местах и видят все болевые точки. Важно, что «Единая Россия» придает этой теме особое, принципиальное значение. Первый Всероссийский экологический форум «Чистая страна», который сегодня проходит в Челябинске, — яркое тому подтверждение.

Уверен, что вместе мы сделаем все, чтобы сохранить уникальную природу России, оставим детям чистую страну.

Желаю вам успехов в работе, интересных дискуссий и осуществления всех намеченных планов».

Турчак также приветствовал участников от своего имени.

«Как уже было сказано, мы запустили новый, пятнадцатый партийный проект «Чистая страна». И сегодня я хотел бы приветствовать тысячи наших единомышленников, ваших коллег, тех, кому небезразлично, в какой стране мы будем жить завтра, в какой стране будут расти и жить наши с вами дети», — подчеркнул он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экологический форум «Чистая страна» проходит в Челябинске сегодня, 19 апреля.