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Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика

Общество

Пресечена деятельность 37 террористических ячеек

Махачкала, 19 апреля 2019, 14:51 — REGNUM  На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году силовики ликвидировали 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду. Кроме того, была пресечена деятельность 37 террористических ячеек.

Такие данные 19 апреля привёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на проходящем в Махачкале совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

Патрушев также отметил, что на территории округа были задержаны 452 лица, имевших отношение к терроризму и экстремизму, 44 из них привлечены к уголовной ответственности.

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