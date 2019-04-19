Патрушев: На Северном Кавказе в 2019 году ликвидировано 64 боевика

Махачкала, , 14:51 — REGNUM На территории Северо-Кавказского федерального округа в 2018 году силовики ликвидировали 64 боевика, ещё 285 участников бандподполья задержаны и переданы суду. Кроме того, была пресечена деятельность 37 террористических ячеек.

Такие данные 19 апреля привёл секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на проходящем в Махачкале совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Северном Кавказе.

Патрушев также отметил, что на территории округа были задержаны 452 лица, имевших отношение к терроризму и экстремизму, 44 из них привлечены к уголовной ответственности.