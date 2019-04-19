В Оренбуржье вынесен приговор медику, допустившему смерть пациента

село Александровка, Оренбургская область, , 14:48 — REGNUM В Оренбургской области Александровский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении дежурного врача районной больницы, допустившей по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей смерть пациента. Сама подсудимая себя виновной не признала, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Установлено, что в середине октября 2017 года врач анестезиолог-реаниматолог находилась на дежурстве в больнице. В ночное время в приемный покой отделения скорой помощи самостоятельно обратился житель райцентра с жалобами на острую боль. Впоследствии болевые ощущения значительно уменьшились без оказания медицинской помощи и мужчину отпустили домой с рекомендациями обратиться в дневное время к терапевту. Однако спустя несколько часов состояние здоровья пациента значительно ухудшилось. Бригада скорой помощи доставила мужчину в тяжелом состоянии в приемный покой райбольницы.

«В результате неполной диагностики больного, непринятых мер по его госпитализации в силу тяжести состояния в палату реанимации, ненадлежащего сбора медицинских показателей и не проведённой последующей консультации со специалистами сосудистых центров, неадекватности стартовой терапии, явившихся следствием ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей врачом анестезиологом-реаниматологом, в реанимационном отделении наступила смерть больного от острого обширного инфаркта миокарда», — отметили в пресс-службе райсуда.

Суд первой инстанции назначил фигурантке уголовного дела наказание в виде ограничения свободы на полтора года в сочетании с дополнительным наказанием в виде лишения права заниматься врачебной деятельностью также на срок полтора года.

С райбольницы взыскано 400 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда, а также 80 тысяч рублей в качестве возмещения затрат в связи с погребением умершего мужчины. Кроме того, с осужденной взысканы судебные издержки, связанные с проведением по делу повторной судебно-медицинской экспертизы, возмещенные экспертам за счет средств федерального бюджета.

В пресс-службе Александровского районного суда Оренбуржья не исключают того, что приговор будет обжалован.