Украинский рабочий в Польше погиб на работе

Варшава, , 14:36 — REGNUM В четверг в посёлке Сходня в Опольском воеводстве Польши в результате аварии на строительстве канализации двое украинских рабочих были засыпаны землёй. Об этом сообщает издание gazeta.pl со ссылкой на радио города Ополе.

В результате продолжительной спасательной операции, которую проводили бригада скорой помощи и восемь пожарных, одного из рабочих удалось спасти. Второй умер на месте происшествия.

Во время строительства канализации произошёл оползень, в результате которого двое украинских рабочих оказались засыпаны землёй до уровня плеч. Спасательная операция продолжалась 14 часов. Работу спасателей затрудняла поступающая в котлован вода и продолжающийся оползень. Только когда на место происшествия было доставлено специальное спасательное оборудование, двух мужчин удалось вызволить. Но к тому времени один из них потерял сознание и вскоре скончался. Второй после успешной реанимации был доставлен в больницу.

Окружной инспектор труда в Ополе подтвердил, что оба рабочих были гражданами Украины. Они были трудоустроены через агентство временной работы.