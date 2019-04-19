Крым не раскроет свой потенциал без нормального благоустройства — Козак

Ялта, Крым, , 14:28 — REGNUM Крым не сможет реализовать свой туристический потенциал без нормального благоустройства и чистых городов. Об этом 19 апреля на Ялтинском международном экономическом форуме заявил зампредседателя правительства РФ Дмитрий Козак.

«Для всей страны этот вопрос сегодня стал национальным проектом, но для Крыма это имеет особое значение. Без благоустройства, без чистых улиц туристический потенциал полуострова не будет реализован», — заявил вице-премьер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин заявил, что крымским застройщикам пора переходить на новое качество строительства, сосредоточившись на формировании комфортной городской среды.

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