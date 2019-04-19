В Париже запустят новую автобусную сеть

Париж, , 14:32 — REGNUM Синдикат Île-de-France Mobilités, компания RATP и администрация города Париж запустят новую сеть автобусов 20 апреля 2019 года, сообщает Le Figaro.

Издание отмечает, что реструктуризация, финансируемая Ile-de-France Mobilités и RATP, будет исторической, поскольку парижская автобусная сеть почти не менялась с 1950 года.

«Цель состоит в том, чтобы улучшить качество услуг, предлагаемых пассажирам, чтобы автобусы ходили чаще и были лучше распределены по территории города», — говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Модернизация сети также приведет к сокращению дублирующих линий на определенных участках в центре Парижа. Всего планируется изменить 42 линии. Будут созданы шесть новых маршрутов и ещё три перенесены.

Ожидается, что около 10 тыс. сотрудников RATP будут мобилизованы в Париже для помощи пассажирам в эксплуатации новой сети с 19 апреля по 7 мая 2019 года.