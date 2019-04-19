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В сети появились скриншоты отменённой Left 4 Dead 3

Общество

Изображения были сделаны ещё в 2013 году

Вашингтон, 19 апреля 2019, 14:36 — REGNUM  В сети появились скриншоты из ранней версии игры Left 4 Dead 3, полноценная разработка которой так и не началась. Изображения опубликовал YouTube-канал Tyler McVicker.

Автор канала сообщает, что скриншоты игры попали в сеть, благодаря большой утечке файлов из игр компании Valve. На 29 изображениях показаны предполагаемые уровни в восточной тематике. Сообщается, что они были сделаны ещё в 2013 году.

Тем не менее нет никаких подтверждений того, что изображения действительно относятся к Left 4 Dead 3, а компания Valve никак не прокомментировала предполагаемую утечку.

Напомним, что Left 4 Dead — серия шутеров от первого лица, разработанная компанией Turtle Rock Studios. По сюжету обеих частей геймеры берут на себя управления одним из четырёх выживших во время зомби-апокалипсиса. Герои должны отбиваться от орд оживших мертвецов, перемещаясь между убежищами. Особую популярность проект получил за возможность кооперативного прохождения.

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