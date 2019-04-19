Найдены доказательства разработки Rockstar GTA 6

Вашингтон, , 13:25 — REGNUM В портфолио художника Майкла Бибина, который ранее работал в студии Rockstar India, геймеры обнаружили упоминание о работе над проектом Grand Theft Auto 6. Об этом 19 апреля сообщил портал VG247.

Бибин написал в своём резюме, что в период с декабря 2017 года по апрель 2018-го он создавал дизайны автомобилей для дополнения GTA 5 и GTA 6, работая в индийском офисе Rockstar. Информацию в резюме дизайнера обнаружил один из участников тематического форума GTA, однако по итогу обсуждения фанаты игры пришла к выводу, что всё это вряд ли однозначно говорит о том, что GTA 6 находится в разработке.

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Напомним, в октябре 2018 года ИА REGNUM сообщило, что Основатель Rockstar Дэн Хаузер заявил, что сейчас не время для GTA 6. Он пояснил, выпуск этой игры в текущей политической ситуации мог бы сопровождаться нежелательным резонансом в СМИ.

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