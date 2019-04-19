Четыре тысячи человек заразились вирусом чикунгуньи в Республике Конго

Браззавиль, , 13:16 — REGNUM Около 4000 человек в Республике Конго заразились опасным заболеванием чикунгуньи. По информации новостного издания ZanzibarLeo, представители здравоохранения призвали принять меры по вакцинации населения от укусов комаров, являющимися разносчиками вируса. Кроме того, гражданам было рекомендовано использовать противомоскитные пологи во время сна.

Первые случаи заболевания были зарегистрированы в начале января этого года в прибрежном городе Пуэнт-Нуар, согласно исследованию, проведенному биомедицинским национальным исследовательским институтом в Киншасе. Как сообщается, с тех пор власти Конго внимательно следят за продвижением болезни.

Признаки заболевания проявляются через четыре-семь дней после укуса инфицированного комара. Чикунгунья характеризуется следующими симптомами: лихорадка с температурой в 40 градусов, боль в суставах, сыпь, головная боль, боль в мышцах, тошнота, слабость. В большинстве случаев пациенты выздоравливают, однако боли могут продолжаться несколько месяцев или даже лет. Зарегистрированы отдельные случаи с глазными, неврологическими, сердечными осложнениями и нарушением деятельности желудочно-кишечного тракта.