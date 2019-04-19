Мэр Нур-Султана отменил «чистый флешмоб» из-за непогоды

Астана, , 13:04 — REGNUM Аким (мэр) Нур-Султана Бахыт Султанов перенес первый городской субботник из-за непогоды. Об этом глава города написал 19 апреля на своей странице в Facebook.

«В такую погоду выходить на улицу, тем более на «чистый флешмоб» и посадку деревьев, совсем некомфортно», — отметил Султанов.

Он выразил надежду, что хорошая погода вернется в город и жители Нур-Султана примут участие в акции по очистке города.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Нур-Султане выпал снег, а температура воздуха опустилась ниже нуля. Из-за гололеда была закрыта трасса Нур-Султан — Караганда и отменены межгородские автобусы №315 и 316.

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