Профессионалами должны быть все водители: эксперт об идее Минтранса

Санкт-Петербург, , 12:45 — REGNUM Разделение водителей на любителей и профессионалов не имеет смысла, потому что для безопасности дорожного движения от всех его участников требуется одно и то же, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 19 апреля, член общественного совета при ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Александр Холодов, комментируя инициативу Минтранса.

Как сообщалось ранее, в министерстве предложили разделить водителей на две категории, профессионалов (водителей автобусов, грузовиков и т.п.) и любителей (всех остальных). Профессионалы должны будут повышать свою квалификацию за собственный счет, а обучение для любителей, по мнению чиновников, станет несколько проще и дешевле.

«Такие инициативы появляются раз в несколько лет. И я категорически против. Все водители должны быть безопасными, не только те, кого они хотят назвать «профессионалами». Профессионалами в нормальном смысле слова должны быть все.

Объем знаний по оказанию первой помощи или по ремонту машин в автошколе незначителен. К тому же «профессионалы», то есть водители грузовиков или автобусов, тоже не оказывают первую помощь и тоже не чинят свои машины сами. Готовить всех водителей надо одинаково, чтобы уровень их навыков был нормальным», — отметил Александр Холодов.