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Премьер Пакистана в списке 100 самых влиятельных людей по версии Time

Общество

Журнал Time включил Имрана Хана в свой престижный список

Премьер Пакистана в списке 100 самых влиятельных людей по версии Time
Jawad Zakariya
Имрин Хан

Исламабад, 19 апреля 2019, 13:28 — REGNUM  Жрнал Time опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей, в который включил премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан был назван одним из самых влиятельных и «вдохновляющих» лидеров 2019 года. В колонке за авторством Ахмеда Рашида говорится, что глава пакистанского правительства «больше всего напоминает рок-звезду». По мнению автора, главным достоинством Имрана Хана является то, что он пробуждает надежду у граждан «обедневшей страны» на то, что он «сможет перевернуть ее вверх дном» и превратить Южную Азию «в океан мира».

В престижный список журнала Time, кроме Имрана Хана вошли премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (за ее действия после теракта в Крайстчерче), Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп.

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Зарубежная хроника
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