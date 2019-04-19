Премьер Пакистана в списке 100 самых влиятельных людей по версии Time

Исламабад, , 13:28 — REGNUM Жрнал Time опубликовал ежегодный список ста самых влиятельных людей, в который включил премьер-министра Пакистана Имрана Хана.

По сообщению пакистанского информационного агентства Dawn, Имран Хан был назван одним из самых влиятельных и «вдохновляющих» лидеров 2019 года. В колонке за авторством Ахмеда Рашида говорится, что глава пакистанского правительства «больше всего напоминает рок-звезду». По мнению автора, главным достоинством Имрана Хана является то, что он пробуждает надежду у граждан «обедневшей страны» на то, что он «сможет перевернуть ее вверх дном» и превратить Южную Азию «в океан мира».

В престижный список журнала Time, кроме Имрана Хана вошли премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (за ее действия после теракта в Крайстчерче), Папа Римский Франциск, председатель КНР Си Цзиньпин и Дональд Трамп.