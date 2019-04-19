На Урале депутат-единоросс раскритиковала качество школьного питания

Екатеринбург, , 12:26 — REGNUM Екатеринбургский депутат от «Единой России» Елена Дерягина вновь скандально отметилась в теме школьного питания. Парламентарий раскритиковала нынешние завтраки и обеды, которые готовят для школьников, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дерягина, ранее призывавшая отменить бесплатное питание для младшеклассников, на этот раз атаковала школьную еду за её качество.

«Хватит травить детей! У нас уже вся страна обкакалась за счет тех продуктов, которые идут на школьное питание», — сказала единоросс.

Парламентарий предложила депутату Госдумы Павлу Крашенинникову принять отдельный закон, который бы не дал подрядчикам экономить на продуктах питания для школ. Крашенинников сказал, что пока в федеральный закон о госзакупках уже планируется внести изменения по закупкам школьных продуктов.

Напомним, 6 февраля 2019 года депутат екатеринбургской гордумы от ЕР Елена Дерягина оскандалилась своим заявлением на тему школьного питания. Парламентарий предложила отменить бесплатные завтраки и обеды для младшеклассников. Впрочем, комиссия по этике гордумы не нашла в высказываниях Дерягиной каких-либо нарушений.

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