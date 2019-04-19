В «Единой России» настаивают на установке счетчиков выбросов в атмосферу

Челябинск, , 12:13 — REGNUM В «Единой России» будут настаивать, чтобы счетчики для контроля вредных выбросов в атмосферу стояли в жилых районах городов. Исходя из этого региональным властям должны быть даны полномочия квотировать выбросы. Сейчас у них такого права нет. Данную инициативу озвучил модератор дискуссионной площадки «Снижение загрязнения воздуха в индустриальных центрах — баланс интересов экологии и экономики», депутат Государственной Думы Сергей Боярский на Всероссийском экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна».

Он подчеркнул, что в Правительство будет направлено предложение ускорить внесение в Госдуму проекта федерального закона, предусматривающего внедрение механизма сводных расчетов загрязнения атмосферного воздуха и квотирования выбросов загрязняющих веществ при их нормировании.

На сегодняшний день концентрация вредных веществ измеряется Росприроднадзором на трубе предприятия.

«Однако люди дышат воздухом в жилых кварталах, где накладываются друг на друга выбросы сразу нескольких предприятий, горящих городских свалок, выхлопы транспорта. И людям неинтересно, какие показатели на трубе предприятия. Счетчики для контроля вредных выбросов в атмосферу должны стоять в жилых районах городов. Исходя из этого региональным властям необходимо дать полномочия квотировать выбросы. Сейчас у них такого права нет», — пояснил модератор.

Боярский отметил, что данное предложение формировано на основе инициативы регионов.

«Без внедрения системы квотирования выбросов невозможно реализовать указ Президента России Владимира Путина по снижению на 20% в крупных индустриальных центрах объемов вредных выбросов в атмосферный воздух. Речь идет о Челябинске, Новокузнецке, Магнитогорске, Нижнем Тагиле, Липецке, Череповце, Чите, Братске, Красноярске, Медногорске, Норильске, Омске», — отметил Боярский.

Он пояснил, что участники площадки предложили законодательно закрепить полномочия для регионов и дать им возможность влиять на предприятия-загрязнители, обязывая их сокращать выбросы в атмосферу, особенно в режиме неблагоприятных метеоусловий, а также рассчитывать эти выбросы, исходя из реального объема концентрации вредных веществ в местах проживания граждан.

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Также Правительству будет предложено разработать и утвердить критерии формирования предприятиями плана мероприятий по снижению выбросов в период неблагоприятных метеоусловий.

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Напомним, 19 апреля в Челябинске проходит первый экологический форум «Единой России» «Чистая страна». Работа форума организована в формате трех тематических площадок, в ходе которых будут обсуждаться эффективные кейсы по улучшению экологической обстановки, предложения экспертного сообщества, а также инициативы жителей российских регионов, собранные партией «Единая Россия» в рамках недели экологии, которая прошла с 8 по 12 апреля. На итоговом пленарном заседании будет принята резолюция, в которую войдут предложения, выработанные на дискуссионных площадках.