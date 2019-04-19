Крупные города Южного Урала переведут на чистый общественный транспорт

Челябинск, , 12:04 — REGNUM Крупные города Южного Урала — Челябинск и Магнитогорск — будут переведены на экологически чистый общественный транспорт. Об этом 19 апреля на первом экологическом форуме «Единой России» «Чистая страна» заявил врио губернатора Алексей Текслер.

По его словам, сейчас на уровне региона разрабатывается программа развития общественного транспорта. И в ней будет сделан упор на использовании газомоторного топлива. Текслер уверен в том, что эта мера серьёзно снизит нагрузку на окружающую среду.

«Будем использовать во всех крупных городах экологически чистый транспорт. Будем развивать направление электротранспорта», — цитирует его ТАСС.

Отметим, сейчас в Челябинске и Магнитогорске экологическая ситуация далека от благополучной. В основном по Челябинску курсируют частники, работающие на бензиновом и дизельном автотранспорте. Власти Челябинска ранее неоднократно заявляли о планах нарастить долю муниципального автотранспорта.