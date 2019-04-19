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В Пакистане осуждены более 100 человек за участие в беспорядках

Общество

Их признали виновными в беспорядках 2013 года

Исламабад, 19 апреля 2019, 12:08 — REGNUM  Суд Пакистана приговорил более ста человек к тюремному сроку в семь лет, за участие в забастовке против бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, сообщает 19 апреля Geo TV.

Приговоренные признаны виновными в нападении на сотрудников правоохранительных органов в провинции Панджаб, а также нанесении серьезного ущерба государственной собственности.

Напомним, акции протеста против бывшего премьер-министра страны проходили в 2013 году, люди пытались оспорить результаты парламентских выборов, которые с их точки зрения были сфальсифицированы.

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