В Пакистане осуждены более 100 человек за участие в беспорядках

Исламабад, , 12:08 — REGNUM Суд Пакистана приговорил более ста человек к тюремному сроку в семь лет, за участие в забастовке против бывшего премьер-министра страны Наваза Шарифа, сообщает 19 апреля Geo TV.

Приговоренные признаны виновными в нападении на сотрудников правоохранительных органов в провинции Панджаб, а также нанесении серьезного ущерба государственной собственности.

Напомним, акции протеста против бывшего премьер-министра страны проходили в 2013 году, люди пытались оспорить результаты парламентских выборов, которые с их точки зрения были сфальсифицированы.

Читайте ранее в этом сюжете: «А вас я попрошу остаться» — гостям из Пакистана покажут потенциал Крыма