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В Волгограде мужчина грел воду на Вечном огне по велению «космоса»

Общество

Мужчину задержала полиция, а затем его отправили на лечение

Волгоград, 19 апреля 2019, 11:59 — REGNUM  Мужчина грел воду на Вечном огне в центре Волгограда 18 апреля. Как он сам объяснил затем полицейским, указания срочно нагреть воду и выпить ее он получил из космоса.

Как сообщила «Волгоградская правда», мужчина был задержан 18 апреля — неизвестного, гревшего воду прямо на Вечном огне, заметили прохожие. Позже его задержали сотрудники полиции.

У мужчины при себе документов не оказалось. Объясняя свой поступок, задержанный сказал, что он должен был срочно нагреть воду и выпить, чтобы не умереть от излучения, а предупреждение об этом он получил из космоса. Мужчина также сообщил, что состоит на учете у психиатра. Задержанного забрали на лечение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Костроме три школьницы осквернили воинский мемориал Вечный огонь в Костроме: девушки вытерли подошвы кроссовок о мемориал. За кощунственное поведение с девушками провели воспитательные беседы.

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