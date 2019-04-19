За два месяца жителей Украины стало меньше на 51,6 тыс. человек

Киев, , 11:58 — REGNUM За первые два месяца 2019 года численность населения Украины снизилась на 51,6 тыс. человек. Об этом сказано в отчёте Государственной службы статистики Украины, опубликованном 18 апреля на сайте ведомства.

При этом смертность на Украине более чем в два раза превышает рождаемость — на 47 родившихся приходится 100 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник министра экономического развития и торговли Украины Владимир Ланда рассказал, что коэффициент рождаемости на Украине упал до 8 новорождённых на тысячу населения, что в два раза меньше чем во времена так называемого «голодомора», который украинская пропаганда называет «рукотворным геноцидом».

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